11 февраля – Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного.

Православные христиане отмечают День памяти святого Лаврентия и Игнатия Богоносца.

Молятся им для избавления от болезней глаз. В народе этот день считался очень неблагоприятным. Люди говорили о происках ведьм, старались отпугнуть их от своего жилища. Кроме того, анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.

Именины 11 февраля празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.

Народные приметы на 11 февраля

Холодная погода – в августе будет очень жарко.

Дует ветер – год будет дождливым.

Лес гудит и шумит – ждите оттепели.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 11 февраля

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.