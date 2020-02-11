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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 11 февраля

11 февраля – Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного.

Православные христиане отмечают День памяти святого Лаврентия и Игнатия Богоносца.

Молятся им для избавления от болезней глаз. В народе этот день считался очень неблагоприятным. Люди говорили о происках ведьм, старались отпугнуть их от своего жилища. Кроме того, анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.

Именины 11 февраля празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.

Народные приметы на 11 февраля

  • Холодная погода – в августе будет очень жарко.
  • Дует ветер – год будет дождливым.
  • Лес гудит и шумит – ждите оттепели.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 11 февраля

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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