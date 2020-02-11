11 февраля Луна пребывает в знаке Телец. Это 8 лунный день.

В этот период отмечается усиление мыслительной способности, однако, в лунный день 11 февраля возрастает и склонность к лени.

Этот день будет хорошим для путешествий и переездов, а все финансовые операции будут благоприятными.

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Астрологи рекомендуют смотреть на то, какой сегодня день, и контролировать эмоции. В первую лунную фазу организм будет накапливать силы.

Что можно делать в 8 лунные сутки: приступать к новым проектам, проводить сделки.

Что категорически нельзя делать 11 февраля: выяснять отношения с начальством и коллегами.

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