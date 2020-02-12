EPayments заморозила счета около 1 млн своих пользователей. Когда счета будут разблокированы пока не известно.
– Мы знаем, что это будет очень неприятное время для наших клиентов. Мы просим прощения за любые неудобства. Мы хотим заверить клиентов, что их средства будут защищены, как в обычном режиме, – сообщили в компании.
Причиной блокировки EPayments стало требование FCA, после того, как Управление провело проверку регулятора систем и выявили нарушения.
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Все деньги клиентов надежно защищены, но некоторым нужно будет пройти дополнительные юридические процедуры. Большинство пользователей EPayments проживают в странах постсоветского пространства, что может усложнить процессы верификации.
Что такое EPayments
EPayments – это электронный платежный сервис, который является ассоциацией электронных платежных систем. С помощью сервиса клиенты могут оформлять личные дебетовые банковские карты.
Также они могут отправлять деньги сотрудникам и партнерам за границу.
Фрилансеры могут получить банковские реквизиты и получать деньги, даже если заказчик не зарегистрирован на EPayments.
Напомним, Payments приостановил все операции в аккаунтах клиентов по требованию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority).