Гороскоп на День святого Валентина обещает серьезные испытания в отношениях для Раков, Весов и Стрельцов, говорится в прогнозе известного астролога Павла Глобы.

Раки

Гороскоп на 14 февраля для некоторых людей, родившихся в этот знак, предвещает разрыв отношений. Решиться на этот единственно верный для них шаг смогут Раки, которые долгое время тянули отношения, давно изжившие себя. Впрочем, инициатива расставания не спасет некоторых от боли.

Павел Глоба успокаивает, новая судьбоносная встреча может ожидать уже в конце февраля.

Весы

Максимальное напряжение в отношениях накануне Дня святого Валентина также будут чувствовать люди под этим знаком. Если Весы все же решатся на разрыв 14 февраля – это станет “точкой невозврата”.

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Стрельцы

Представители этого знака Зодиака накануне праздника захотят свободы и независимости. Усталость от жестких рамок серьезных отношений даст о себе знать и Стрельцы в буквальном смысле укажут партнеру на дверь на День святого Валентина.

К слову, для тех, кто уверен в будущем своих отношений, Факты ICTV подготовили подборку романтических заведений Киева, где можно провести День всех влюбленных.