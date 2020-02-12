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Факты / Lifestyle

Картину Дэвида Хокни Всплеск продали за $30 млн

Картина классика поп-арта из Великобритании Дэвида Хокни Всплеск ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за £23,1 млн (более $29,9 млн).

На картине автор запечатлил всплеск в бассейне после того, как в него кто-то нырнул в солнечный день.

По словам автора картины, нарисованный всплеск поражает сильнее, чем на фотографии.

– У меня ушло две недели, чтобы нарисовать событие, которое длится две секунды, – сказал Хокни.

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Картина входит в триптих работ, написанных Хокни в Лос-Анджелесе в 1966–1967 годы. Также были созданы картины Большой всплеск и Маленький всплеск.

К слову, картину Гогена Толстое дерево продали на аукционе в Париже за €9,5 млн.

Источник: CNN

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