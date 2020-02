Картину Дэвида Хокни Всплеск продали за $30 млн

Картина классика поп-арта из Великобритании Дэвида Хокни Всплеск ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за £23,1 млн (более $29,9 млн).

На картине автор запечатлил всплеск в бассейне после того, как в него кто-то нырнул в солнечный день.

По словам автора картины, нарисованный всплеск поражает сильнее, чем на фотографии.

It’s one of the 20th century’s most iconic pop art images — and now David Hockney’s ‘The Splash’ has just sold for more than £23.1 million ($29.8 million) at an auction in London. https://t.co/nCoCK0jGrs

