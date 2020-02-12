Подробный гороскоп на День святого Валентина 14 февраля составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Луна отвечает за чувства, эмоции, потребности человека. 14 февраля Луна движется по знаку Скорпиона, что ознаменуется страстью во всем. Настроение поднимут флирт и яркие вещи. Также в этот день интерес будут вызывать тайны и запреты.

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К слову, атмосфера будет способствовать тому, чтобы устроить скандал даже по малейшему поводу. Также вы увидите определенные перспективы в отношениях, откроются глаза на людей, о которых вы вроде бы знали все.

Гороскоп для Овнов

День благоприятен для общения с противоположным полом, помолвки и бракосочетания. Не стоит исключать внезапную привязанность и любовь с первого взгляда. Очень важно в этот день быть на публике, это позволит вступить в новые контакты – любовные или деловые. День оставит о себе приятные впечатления, откроет новые возможности.

Гороскоп для Тельцов

Ваша импульсивность и зависимость от настроения ставят под угрозу гармонию ваших отношений. Постарайтесь не ревновать и не ограничивать свободу вашего партнера. Чувства возникают мгновенно, реакции на происходящее очень сильные в этот день. Любовные дела создают много хлопот по самым различным причинам.

Гороскоп для Близнецов

В этот день благоприятны совместные поездки за границу, проявление эмоций, озвучивание своих желаний. Не стоит исключать романтическое знакомство вдали от родных мест или встреча с иностранцем, которая может перерасти в большое чувство. Любовь можно найти, выполняя общественное поручение, или участвуя в какой-либо конференции.

Гороскоп для Раков

Сильное чувство может положить начало новому периоду жизни, расширить возможности для личного развития. Хороший день для общения с любимым человеком, семейных вечеров, встреч со старыми друзьями, романтических свиданий. Ваше внимание и забота могут надолго закрепить успех, а также подарить гармонию отношениям.

Гороскоп для Львов

Сегодня вы сможете привлечь внимание желанного партнера, а также поразить экстравагантностью. Используйте этот день, чтобы наладить гармонию в романтических отношений и семье. Не исключены любовные авантюры, новые знакомства, которые могут оказать влияние на существующие отношения.

Гороскоп для Дев

В этот день будьте готовы к накалу эмоций. Возможно возобновление прежних отношений. Также в личной жизни обязательно что-то происходит: отношения переходят на следующий уровень или рушатся. Если с партнером до сих пор у вас общение носило платонический характер, то атмосфера этого дня способствует более близким контактам.

Гороскоп для Весов

Вы можете не ощущать уверенности в себе, но именно сегодня особенно привлекательны для противоположного пола. Связи, возникающие в этот день, как правило, неглубоки и быстротечны. Вероятны разочарования и огорчения из-за романтических отношений. Ваши текущие взаимоотношения могут пострадать, если вы поставите во главу свои интересы и мнение.

Гороскоп для Скорпионов

Если есть возможность, лучше взять отгул на работе на 14 февраля. Отбросьте все комплексы и предрассудки и получайте удовольствие. Вас могут одолевать воспоминания о былой любви и утерянных отношениях, есть возможность их возобновить. Партнеры по-новому открываются перед вами, вы осознаете истинное отношение к вам.

Гороскоп для Стрельцов

Счастливый случай поможет вам добиться успеха у противоположного пола. Для всех вы желанный гость, вам оказывают знаки внимания. Хороший день для устранения конфликтных ситуаций, гармонизации и установления партнерских и прочих взаимоотношений, которые будут развиваться так, как вы запланировали.

Гороскоп для Козерогов

Могут возникнуть разногласия с окружающими по поводу различных суждений, что может вызвать напряженность во взаимоотношениях, но она вряд ли спровоцирует серьезные ссоры. В атмосфере взаимного уважения ситуация быстро разрешится без ущерба. Не преувеличивайте свою значимость в отношениях, позвольте партнеру сделать первый шаг.

Гороскоп для Водолеев

Вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи. Сможете гармонизировать отношения с противоположным полом, установить мир и согласие в семье или в парных отношениях. Хороший день для помолвки, бракосочетания, выражения и анализа своих чувств, так как сегодня вы правильно оцениваете партнера и его к вам отношение.

Гороскоп для Рыб

В этот день вы находитесь в приподнятом настроении, легче идете на контакт, можете смело проявить инициативу при знакомстве. Благодаря дипломатичности и тактичности вам сегодня многое удается. Творческим людям особенно везет в этот день. Хорошее время для знакомства, решения вопросов, касающихся любви и отношений.

Ранее Факты ICTV писали, что гороскоп на День святого Валентина обещает серьезные испытания в отношениях для Раков, Весов и Стрельцов.