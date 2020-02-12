PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Масленица 2020 – когда празднуют в Украине

Начало Масленицы 2020 приходится на понедельник 24 февраля, а заканчиваются празднования 1 марта. Это древний славянский праздник, который посвящен концу зимы и весеннему пробуждению природы.

Ежегодно ее празднуют в разное время. Дата Масленицы зависит от Пасхи, которую в этом году будут праздновать 19 апреля.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Главная традиция Масленицы – выпекание блинов, символизирующих солнце. Кроме того, пекут оладьи, пироги, сырники, пончики и булочки.

Еще одним обязательным атрибутом праздника является чучело. Считается, что сжигая его в последний день праздничной недели, люди прогоняют зиму.

Поскольку Масленицу празднуют неделю, то каждый день имеет свое название:

  • понедельник – встреча;
  • вторник – заигрывание;
  • среда – лакомка;
  • четверг – разгуляй;
  • пятница – тещины вечерки;
  • суббота – золовкины посиделки;
  • воскресенье – Большое Прощеное воскресенье.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка