Передаются через оборудование: Huawei обвинили в утечке данных

В США заявили о том, что китайская Huawei Technologies Co имеет доступ к данным, передающимся через оборудование, которое она устанавливает по всему миру.

По информации советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайнена, есть прямые доказательства того, что Huawei уже более 10 лет имеет доступ к персональным данным в системах, которые она обслуживает и затем продает.

Однако представитель компании опроверг обвинения.

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По его словам, ни один сотрудник Huawei не имеет доступа к сетям.

Он отметил, что доступ без разрешения оператора невозможен, и его получение было бы сразу же обнаружено.

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