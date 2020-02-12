Погода в Украине на сегодня, 12 февраля 2020

Почти на всей территории Украины синоптики прогнозируют осадки, однако в некоторых регионах будет облачно с прояснениями.
В западных регионах Украины ожидается сухая и облачная с прояснениями погода. Температура днем 3°…5°, ночью 0°…2°.
На Севере, Востоке и в Центре страны пройдет мокрый снег. Столбики термометров днем покажут 0°…5°, ночью 2°…-1°.
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В южных областях синоптики прогнозируют дожди и до 8° днем, до -1° ночью.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на февраль 2020 года.
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