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Погода в Украине на 12 февраля (КАРТА)

Почти на всей территории Украины синоптики прогнозируют осадки, однако в некоторых регионах будет облачно с прояснениями.

В западных регионах Украины ожидается сухая и облачная с прояснениями погода. Температура днем 3°…5°, ночью 0°…2°.

На Севере, Востоке и в Центре страны пройдет мокрый снег. Столбики термометров днем покажут 0°…5°, ночью 2°…-1°.

Читайте: Тепло и солнце после мокрого снега – погода на неделю в Украине

В южных областях синоптики прогнозируют дожди и до 8° днем, до -1° ночью.

Погода в Украине на сегодня, 12 февраля 2020

Ранее синоптики дали прогноз погоды на февраль 2020 года.

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