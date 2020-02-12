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Факты / Lifestyle

Что приготовить на День святого Валентина 2020 – лучшие идеи

День святого Валентина сложно представить без романтического ужина при свечах. Факты ICTV собрали в сети рецепты блюд для праздничного застолья.

Что приготовить 14 февраля, если вы решили отметить День влюбленных в уютной домашней обстановке?

Блюда не обязательно должны быть сложными, главное – легкими и оформленными с выдумкой и любовью.

Еще большее значение, пожалуй, имеет антураж – свечи, приятная музыка и красиво накрытый стол.

В такой обстановке любимая воспримет ваши старания как кулинарный шедевр. Ловите рецепты!

Салат Негреско 

Ингредиенты: 

  • 400 г отварного куриного филе;
  • два свежих огурца;
  • четыре сваренные вкрутую яйца;
  • 200 г чернослива;
  • 100 г твердого сыра;
  • 100 г грецких орехов;
  • по шесть столовых ложек майонеза и йогурта греческого;
  • соль по вкусу.

Салат Негреско

Фото: recepty_vkusno_vsegd

Приготовление: 

  1. Куриное филе и яйца нарезать тонкой соломкой.
  2. Огурцы и твердый сыр натереть на крупной терке.
    Чернослив тоже нарезать тонкими полосками.
  3. Грецкие орехи измельчить в блендере.
  4. Майонез смешать с йогуртом или сметаной до однородности.
  5. Все продукты выкладывать слоями в порционные вазочки в такой последовательности: курица, яйца, огурцы, чернослив, орехи, сыр.
  6. Каждый слой перемазывать заправкой из майонеза и йогурта.
  7. Перед подачей поставить на час в холодильник.

Говядина в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

  • 500 г говядины;
  • одна луковица;
  • перец и соль по вкусу.

Для соуса:

  • две столовые ложки меда;
  • один лимон;
  • две столовые ложки томатной пасты;
  • пять столовых ложек соевого соуса;
  • зубчик чеснока;
  • 100 мл воды.

Яловичина у кисло-солодкому соусі

Фото: kate_epil46

Приготовление:

  1. Говядину нарезать на кусочки средней величины, лук – полукольцами и обжарить на подсолнечном масле в течение 15-20 мин.
  2. Для соуса смешать мед, соевый соус, томатную пасту и тертый чеснок.
  3. Обжареное мясо поперчить, вылить в него соус и протушить на среднем огне минут 10.
  4. Добавить воду и тушить под крышкой еще 10 минут.
  5. Можно подать с картофельным пюре.
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Фаршированные куриные грудки

Ингредиенты:

  • четыре куриные грудки;
  • четыре кусочка моцареллы;
  • четыре кусочка ветчины;
  • 180 г брокколи;
  • яйцо;
  • 1/2 столовой ложки воды;
  • 1/4 стакана панировочных сухарей;
  • соль и перец по вкусу;
  • сушеная петрушка.

Что приготовить на День святого Валентина 2020 – лучшие идеи

Фото: food_blog_online

Приготовление:

  1. Разделить брокколи на соцветия, отварить их в течение двух минут и сразу же опустить в холодную воду, чтобы они не потеряли цвет.
  2. Куриные грудки отбить, посолить и поперчить.
  3. На каждую выложить по кусочку моцареллы и ветчины.
  4. Скрутить в рулет и закрепить зубочисткой.
  5. Взбить яйцо с водой, обмакнуть каждый рулетик в яйцо, затем в панировочные сухари.
  6. Выложить куриные рулетики в форму для запекания и поставить в разогретую до 175 градусов духовку на 30 минут.

Шоколадно-банановый тарт 

Ингредиенты для основы:

  • 100 г овсяной муки;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 70 г бананов;
  • Один белок;
  • 0,5 ч. л. какао.

Ингредиенты для начинки:

  • 400 г творога;
  • яйцо;
  • желток;
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала;
  • 30 г какао;
  • 200 г бананов;
  • щепотка ванилина;
  • подсластитель.

Что приготовить на День святого Валентина 2020 – лучшие идеи

Фото: desserts.pp

Приготовление:

  1. Банан превратить в пюре, добавить овсяную муку, разрыхлитель, какао, белок. Замесить эластичное тесто, выложить в форму, сформировать дно и бортики.
  2. Выпекать в духовке при 190 градусах 15 минут.
  3. Все ингредиенты для начинки взбить блендером и выложить на готовый корж.
  4. Выпекать при 180 градусах еще около 40-45 минут.
  5. Дать тарту остыть и поставить на пару часов в холодильник, а лучше на ночь.

Ранее Факты ICTV собрали идеи, что подарить любимому человеку на День святого Валентина.

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