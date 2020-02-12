Что приготовить на День святого Валентина 2020 – лучшие идеи

День святого Валентина сложно представить без романтического ужина при свечах. Факты ICTV собрали в сети рецепты блюд для праздничного застолья.
Что приготовить 14 февраля, если вы решили отметить День влюбленных в уютной домашней обстановке?
Блюда не обязательно должны быть сложными, главное – легкими и оформленными с выдумкой и любовью.
Еще большее значение, пожалуй, имеет антураж – свечи, приятная музыка и красиво накрытый стол.
В такой обстановке любимая воспримет ваши старания как кулинарный шедевр. Ловите рецепты!
Салат Негреско
Ингредиенты:
- 400 г отварного куриного филе;
- два свежих огурца;
- четыре сваренные вкрутую яйца;
- 200 г чернослива;
- 100 г твердого сыра;
- 100 г грецких орехов;
- по шесть столовых ложек майонеза и йогурта греческого;
- соль по вкусу.
Фото: recepty_vkusno_vsegd
Приготовление:
- Куриное филе и яйца нарезать тонкой соломкой.
- Огурцы и твердый сыр натереть на крупной терке.
Чернослив тоже нарезать тонкими полосками.
- Грецкие орехи измельчить в блендере.
- Майонез смешать с йогуртом или сметаной до однородности.
- Все продукты выкладывать слоями в порционные вазочки в такой последовательности: курица, яйца, огурцы, чернослив, орехи, сыр.
- Каждый слой перемазывать заправкой из майонеза и йогурта.
- Перед подачей поставить на час в холодильник.
Говядина в кисло-сладком соусе
Ингредиенты:
- 500 г говядины;
- одна луковица;
- перец и соль по вкусу.
Для соуса:
- две столовые ложки меда;
- один лимон;
- две столовые ложки томатной пасты;
- пять столовых ложек соевого соуса;
- зубчик чеснока;
- 100 мл воды.
Фото: kate_epil46
Приготовление:
- Говядину нарезать на кусочки средней величины, лук – полукольцами и обжарить на подсолнечном масле в течение 15-20 мин.
- Для соуса смешать мед, соевый соус, томатную пасту и тертый чеснок.
- Обжареное мясо поперчить, вылить в него соус и протушить на среднем огне минут 10.
- Добавить воду и тушить под крышкой еще 10 минут.
- Можно подать с картофельным пюре.
Фаршированные куриные грудки
Ингредиенты:
- четыре куриные грудки;
- четыре кусочка моцареллы;
- четыре кусочка ветчины;
- 180 г брокколи;
- яйцо;
- 1/2 столовой ложки воды;
- 1/4 стакана панировочных сухарей;
- соль и перец по вкусу;
- сушеная петрушка.
Фото: food_blog_online
Приготовление:
- Разделить брокколи на соцветия, отварить их в течение двух минут и сразу же опустить в холодную воду, чтобы они не потеряли цвет.
- Куриные грудки отбить, посолить и поперчить.
- На каждую выложить по кусочку моцареллы и ветчины.
- Скрутить в рулет и закрепить зубочисткой.
- Взбить яйцо с водой, обмакнуть каждый рулетик в яйцо, затем в панировочные сухари.
- Выложить куриные рулетики в форму для запекания и поставить в разогретую до 175 градусов духовку на 30 минут.
Шоколадно-банановый тарт
Ингредиенты для основы:
- 100 г овсяной муки;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- 70 г бананов;
- Один белок;
- 0,5 ч. л. какао.
Ингредиенты для начинки:
- 400 г творога;
- яйцо;
- желток;
- 1 ст. л. кукурузного крахмала;
- 30 г какао;
- 200 г бананов;
- щепотка ванилина;
- подсластитель.
Фото: desserts.pp
Приготовление:
- Банан превратить в пюре, добавить овсяную муку, разрыхлитель, какао, белок. Замесить эластичное тесто, выложить в форму, сформировать дно и бортики.
- Выпекать в духовке при 190 градусах 15 минут.
- Все ингредиенты для начинки взбить блендером и выложить на готовый корж.
- Выпекать при 180 градусах еще около 40-45 минут.
- Дать тарту остыть и поставить на пару часов в холодильник, а лучше на ночь.
Ранее Факты ICTV собрали идеи, что подарить любимому человеку на День святого Валентина.