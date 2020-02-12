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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 12 февраля

12 февраля – День Дарвина (Международный день науки и гуманизма) и Международный день брачных агентств.

Международный день науки и гуманизма или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого.

Чарльз Дарвин – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека.

Именины 12 февраля празднуют Василий, Григорий, Ипполит, Иван, Петр, Федор, Стефан, Зенон, Феофил.

Народные приметы на 12 февраля:

  • Поднялся ветер – к сырому году.
  • Деревья инеем покрылись – к теплу.
  • Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 12 февраля:

  • В этот день нельзя прясть и шить.
  • Еще сегодня откажитесь от похода в гости. Есть шанс серьезного конфликта.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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