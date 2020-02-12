12 февраля – День Дарвина (Международный день науки и гуманизма) и Международный день брачных агентств.

Международный день науки и гуманизма или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого.

Чарльз Дарвин – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека.

Именины 12 февраля празднуют Василий, Григорий, Ипполит, Иван, Петр, Федор, Стефан, Зенон, Феофил.

Народные приметы на 12 февраля:

Поднялся ветер – к сырому году.

Деревья инеем покрылись – к теплу.

Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.

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Что нельзя делать 12 февраля:

В этот день нельзя прясть и шить.

Еще сегодня откажитесь от похода в гости. Есть шанс серьезного конфликта.

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