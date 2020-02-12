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Какой сегодня, 12 февраля, лунный день

12 февраля Луна пребывает в знаке Весы. Это 19 лунный день.

В этот период лучше не начинать новые дела, а быстро заканчивать старые. В лунный день 11 февраля рекомендуется оставаться дома и отказаться от посещения людных мест.

Этот день будет крайне неблагоприятным для заключения брака.

Читайте: Календарь магнитных бурь в феврале 2020

Астрологи рекомендуют отложить принятие важных решений и смотреть на то, какой сегодня лунный день.

В третью лунную фазу необходимо избавляться от вредных привычек.

Что можно делать в 19 лунный день: заниматься домашними делами.

Что категорически нельзя делать 12 февраля: заключать важные сделки.

Напомним, Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.

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