12 февраля Луна пребывает в знаке Весы. Это 19 лунный день.
В этот период лучше не начинать новые дела, а быстро заканчивать старые. В лунный день 11 февраля рекомендуется оставаться дома и отказаться от посещения людных мест.
Этот день будет крайне неблагоприятным для заключения брака.
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Астрологи рекомендуют отложить принятие важных решений и смотреть на то, какой сегодня лунный день.
В третью лунную фазу необходимо избавляться от вредных привычек.
Что можно делать в 19 лунный день: заниматься домашними делами.
Что категорически нельзя делать 12 февраля: заключать важные сделки.
Напомним, Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.
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