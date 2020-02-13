День радио 2020 – поздравления с праздником

Всемирный день радио 13 февраля начали отмечать с 2012 года. Решение о его проведении Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011 году.
Роль радио особенно вырастает во времена кризисов в мире, именно через него уязвимое население может получать жизненно важную информацию.
В честь праздника по всему миру работников радио поздравляют на разных мероприятиях. Факты ICTV предлагают присоединиться и отправить близким и знакомым поздравление со Всемирным днем радио.
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* * *
Есть телевизор, и есть интернет,
Но лучше радио ничего нет.
Радио слушать много любителей:
Врачи, педагоги. Дети, родители.
Радио: тем и прекрасно оно,
Что свободу дает воображению,
Это, заметьте, не всем дано,
Что не мешает того достижению.
Будь же, любитель, привычке верным,
Чтобы радио в рейтингах было первым.
* * *
Кто копает в дождь и грязь?
Кто угодно, но не связь
Связь давно уж не копает,
Кнопку включит, отдыхает.
Ведь таким специалистам
Нужно быть душою чистым,
Чтобы люди улыбались,
Когда радио включалось.
В этот теплый майский день
С праздником Вас всех поздравим
Ведь всегда, когда не лень
Утром радио включаем.
* * *
В этот день мы поздравляем
Всех, кто служит радио
Счастья радости желаем
И добра желательно
В этот день душа пусть будет
Счастьем, радостью полна,
А судьбой пусть управляет
Счастья радиоволна.
Будьте Вы всегда такими:
Умными, веселыми,
Пусть Вас слушают всегда
Городами с селами.
* * *
Вы транслируйте, вещайте,
Всё на свете освещайте,
На вопросы отвечайте
И погоду сообщайте.
Но чернухой не печальте
И чудес не обещайте.
Все! Вещанье прекращайте
И свой праздник отмечайте.
* * *
На отдыхе и в офисе,
В дороге, за рулём
По радио мы новости
Мгновенно узнаём.
Пускай до сонных пирамид,
Крутых прибрежных скал
И к самым звёздам долетит
Ваш радиосигнал!
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