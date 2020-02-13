День радио 2020 – поздравления с праздником

Всемирный день радио 13 февраля начали отмечать с 2012 года. Решение о его проведении Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011 году.

Роль радио особенно вырастает во времена кризисов в мире, именно через него уязвимое население может получать жизненно важную информацию.

В честь праздника по всему миру работников радио поздравляют на разных мероприятиях. Факты ICTV предлагают присоединиться и отправить близким и знакомым поздравление со Всемирным днем радио.

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* * *

Есть телевизор, и есть интернет,

Но лучше радио ничего нет.

Радио слушать много любителей:

Врачи, педагоги. Дети, родители.

Радио: тем и прекрасно оно,

Что свободу дает воображению,

Это, заметьте, не всем дано,

Что не мешает того достижению.

Будь же, любитель, привычке верным,

Чтобы радио в рейтингах было первым.

* * *

Кто копает в дождь и грязь?

Кто угодно, но не связь

Связь давно уж не копает,

Кнопку включит, отдыхает.

Ведь таким специалистам

Нужно быть душою чистым,

Чтобы люди улыбались,

Когда радио включалось.

В этот теплый майский день

С праздником Вас всех поздравим

Ведь всегда, когда не лень

Утром радио включаем.

* * *

В этот день мы поздравляем

Всех, кто служит радио

Счастья радости желаем

И добра желательно

В этот день душа пусть будет

Счастьем, радостью полна,

А судьбой пусть управляет

Счастья радиоволна.

Будьте Вы всегда такими:

Умными, веселыми,

Пусть Вас слушают всегда

Городами с селами.

* * *

Вы транслируйте, вещайте,

Всё на свете освещайте,

На вопросы отвечайте

И погоду сообщайте.

Но чернухой не печальте

И чудес не обещайте.

Все! Вещанье прекращайте

И свой праздник отмечайте.

* * *

На отдыхе и в офисе,

В дороге, за рулём

По радио мы новости

Мгновенно узнаём.

Пускай до сонных пирамид,

Крутых прибрежных скал

И к самым звёздам долетит

Ваш радиосигнал!

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.