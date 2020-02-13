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Джефф Безос купил дом в Беверли-Хиллз за рекордную сумму

Основатель Amazon Джефф Безос купил за $165 млн поместье в Беверли-Хиллз.

Сумма стала рекордной на рынке жилой недвижимости Лос-Анджелеса и его пригородов.

Дом оформлен в георгианском стиле и составляет 1 260 кв. м. Территория занимает 3,6 га. На ней размещены обширные террасы, сады, два гостевых дома, три теплицы, теннисный корт, бассейн, поле для гольфа и автокорт с собственным сервисным гаражом.

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Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2019 года сыном медиамагната Руперта Мердока Лахлана, который купил особняк за $150 млн в престижном районе Лос-Анджелеса.

К слову, год назад Джефф Безос с состоянием $139,9 млрд возглавил рейтинг самых богатых людей планеты.

Источник: Forbes

Фото: Dreamstime

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