Официальных государственных праздников в феврале нет, поэтому и дополнительных выходных в Украине не будет.
Однако не стоит печалится, ведь в этом месяце отмечают день всех влюбленных – День святого Валентина.
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
Список праздников на февраль:
- 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака
- 5 февраля – День безопасного Интернета
- 6 февраля – Международный день бармена
- 9 февраля – Международный день стоматолога
- 11 февраля – Всемирный день больного
- 14 февраля – День Святого Валентина
- 14 февраля – День компьютерщика
- 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка
- 15 февраля – День чествования участников боевых действий на территории других государств
- 15 февраля – Сретение Господне
- 17 февраля – День спонтанного проявления доброты
- 19 февраля – начало Великого поста
- 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля – Международный день родного языка
- 22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.