Marvel’s Avengers – новый трейлер видеоигры про Мстителей

Опубликован трейлер видеоигры Marvel’s Avengers, в котором показали немного нового геймплея и костюмы, которые можно получить за предварительный заказ.

В ролике показали боевые сцены с уже известными играбельными персонажами: Халком, Железным человеком, Черной вдовой, Капитаном Америкой, Тором и мисс Марвел.

Все игроки, которые предзакажут Marvel’s Avengers, получат классические костюмы для шести персонажей и доступ к бета-тестированию видеоигры.

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В Marvel’s Avengers будет большая одиночная кампания, а также дополнительные задания, которые можно будет проходить вместе с другими игроками.

Разработчики собираются поддерживать видеоигру и после выхода дополнительным контентом, таким как новые супергерои и задания.

Релиз Marvel’s Avengers перенесли. Видеоигра будет доступна 4 сентября 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

К слову, компания Sony второй год подряд будет отсутствовать на выставке видеоигр E3.

Видео: Marvel Entertainment