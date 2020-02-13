Погода на выходные в Украине 15 и 16 февраля 2020

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У неділю, 16 лютого, в Україні очікується потепління.

Вночі по всій території України фіксуватимуть морози до 7°С. вдень температура повітря підніметься від 6 до 8°С.

У східних областях до 2-6°С тепла і без опадів.

У Києві буде мінлива хмарність, а повітря прогріється до 8°С. вночі температура – від -1°С до 1°с.

До слова, погода в Україні на 2020 рік буде досить теплою. Факти ICTV писали, що весна прийде за розкладом, але в квітні будуть невеликі заморозки.В субботу, 15 февраля, в Украине сохранится влажная и прохладная погода.

В западной и северной части страны пройдут дожди и мокрый снег. Температура воздуха составит от 2° до 5°С тепла днем. Ночью возможны заморозки до -1°С.

На юге ожидается переменная облачность, а температура воздуха составит от 6°С до 8°С тепла.

В восточных областях ожидается переменная облачность. Ночью до 6°С мороза, а днем воздух прогреется до 4°С.

В Киеве пройдет мокрый снег. Ночью температура – от -1°С до 1°С, днем от 3 до 5 тепла.

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В воскресенье, 16 февраля, в Украине ожидается потепление.

Ночью по всей территории Украины будут фиксировать морозы до 7°С. Днем температура воздуха поднимется от 6 до 8°С.

В восточных областях до 2-6°С тепла и без осадков.

В Киеве будет переменная облачность, а воздух прогреется до 8°С. Ночью температура – от -1°С до 1°С.

К слову, погода в Украине на 2020 год будет достаточно теплой. Факты ICTV писали, что весна придет по расписанию, но в апреле будут небольшие заморозки.