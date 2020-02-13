На День святого Валентина браки будут регистрировать до полуночи

В День святого Валентина с 8.00 до 24.00 будет проходить мероприятие Любовь вне времени, в рамках которого влюбленные смогут подать заявление о регистрации брака и жениться в тот же день.
– В Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день, – говорится в сообщении Министерства юстиции.
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С перечнем отделов ГРАГС, определенных участниками мероприятия можно ознакомиться здесь.
Недавно Факты ICTV рассказывали, где можно отпраздновать День святого Валентина в Киеве.
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