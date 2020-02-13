Чтобы сделать секс в лифте идеальным, убедитесь заранее, что сможете в нужный момент его заблокировать. Откажитесь от лифта с прозрачными конструкциями. Это не только может отпугнуть партнера, но и собрать вокруг вас лишних зрителей.

Лучше выбрать новостройку. Как правило, такие дома оборудованы комфортабельными и чистыми лифтами, которые не вызовут отвращения.

Останавливайте лифт незаметно и на последних этажах.

Если не хотите, чтобы партнер знал о ваших намерениях, затянуть его в незнакомый дом можно хитростью. Скажите о приглашении к знакомой на новоселье, о важных документах, которые нужно срочно забрать у друга.

В крайнем случае, вспомните о необходимости покормить кота друзей, которые уехали в отпуск. И правда, кто оставит милое животное умирать с голоду?

Правильно оденьтесь и хорошо продумайте позу.

В условиях ограниченного времени лучше надеть то, что легко снимается. Женщины могут выбрать юбку или платье, а колготки заменить чулками. Мужчины – отказаться от сложных механизмов на брюках или ремня.

Заниматься сексом в лифте лучше стоя лицом к лицу или же сзади. Это поможет мгновенно привести себя в порядок, если дверь спонтанно откроется.

Еще один вариант: мужчина садится на пол, а женщина становится перед ним на колени, имитируя позу наездницы. Правда в этом случае мужчине придется немного испачкаться. Подумайте, готовы ли вы пойти на такие жертвы ради удовольствия.

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Не забывайте о том, что в лифте есть поручни. Во время секса женщина может сесть на поручень, а мужчина стать к ней лицом. При этом ступнями ног лучше прислониться к стене, чтобы не потерять равновесие.

А вот к кнопкам и дверям лучше не прислоняться – вряд ли лифтеру захочется быть участником ваших развлечений.

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