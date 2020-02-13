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Факты / Lifestyle

Завтрак на День святого Валентина 2020: что приготовить второй половинке

День святого Валентина – самый романтический праздник в году. В этот день многие пары проводят время вместе и вспоминают самые счастливые моменты отношений.

На День влюбленных каждый старается угодить своей второй половинке и сделать день незабываемым. Один из самых романтических поступков – завтрак в постель на День святого Валентина.

Романтика – это не роскошные рестораны и дорогие подарки, а желание радовать друг друга и атмосфера любви. Завтрак на День святого Валентина точно не оставит безразличным ни одного человека.

Факты ICTV собрали лучшие идеи, что приготовить на завтрак на День святого Валентина.

Яичница в тосте

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб – 1 ломтик
  • яйцо куриное- 1 шт
  • сливочное масло – 3 ст.л.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

Взять ломтик тостового хлеба и вырезать в центре сердечко. Разогреть сливочное масло на среднем огне. Добавить и обжарить хлеб, с одной стороны. Добавить еще немного масла и перевернуть хлеб. В формочку добавить яйцо, посолить и прожарить пару минут.

Украсить можно зеленью и свежими овощами.

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Блины в форме сердечек

 

Ингредиенты:

  • молоко – 1 стакан
  • мука пшеничная – 1 стакан
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • сливочное масло – 30 г
  • разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • соль – щепотка

Приготовление:

Смешать в миске пшеничную муку, соль, сахар и разрыхлитель. Добавить стакан теплого молока, и все размешать, чтобы не осталось комочков. Разбить в отдельном стакане одно крупное яйцо и взбить до однородности, затем добавить в тесто.

Растопить сливочное масло и охладить. Влить его в тесто и перемешать. Прогреть сковороду и смазать растопленным сливочным маслом. Влить тесто в кондитерский шприц и нарисовать им на разогретой сковороде сердце – контур и раскрасить тестом. Аккуратно перевернуть их на другую сторону.

Для красивой подачи рекомендуем украсить ягодным или фруктовым джемом, сгущенкой или посыпать сахарной пудрой.

Панкейки

Ингредиенты:

  • молоко – 210 г (мл)
  • яйцо куриное – 1 шт
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 5 г (1 ч. ложка)
  • масло растительное – 25 г (2 ст. ложки)
  • сахар – 30 г (2 ст. ложки)
  • соль – 1/2 ч. ложки

Приготовление:

В емкость выбить яйцо, добавить сахар и соль. Взбить миксером. Добавить молоко и перемешать. Налить растительное масло и перемешать. В отдельной емкости просеять муку и разрыхлитель, затем перемешать и добавить в емкость с тестом.

Поставить сковороду на средний огонь и хорошо разогреть. Налить тесто на горячую сковороду. Когда на поверхности налитого теста начнут появляться пузыри – перевернуть панкейк.

Для более изысканного вкуса можно добавить клюквенный соус и сливки.

Накрывая стол к завтраку, на День святого Валентина 2020, можно положить фотографии, которые напомнят вам о счастливых совместных моментах, записку с признанием в любви или же, традиционно, украсить комнату цветами.

Ранее Факты ICTV писали, что подарить парню на День святого Валентина.

Фото: Pixabay

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