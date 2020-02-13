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Xiaomi представила линейку смартфонов Mi 10 – характеристики и цены

В китайской компании Xiaomi презентовали новую флагманскую линейку смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro. Из-за вспышки опасного коронавируса презентацию впервые провели в формате онлайн-трансляции.

Смартфоны получили металлический корпус, камеру на 108 мегапикселей, новые цвета и дизайн.

Линейка Xiaomi Mi 10 первой в мире получила сверхмощный процессор Snapdragon 865. В сравнительном приложении программного обеспечения AnTuTu он набрал рекордную цифру – целых 600 тыс. баллов.

Размеры смартфонов одинаковые – диагональ дисплеев составляет 6, 67 дюйма. В погоне за трендами, для основной камеры разработчики решили установить сразу четыре объектива.

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Характеристики Xiaomi Mi 10:

  • Процессор: Snapdragon 865
  • Оперативная память: LPDDR5 объемом от 8 до 12 ГБ
  • Постоянная память: 128 или 256 ГБ
  • Экран: AMOLED (2340 × 1080) с частотой 90 Гц, внутри установлен сканер для отпечатков пальцев
  • Основная камера: 108 МП
  • Фронтальная камера: 13 МП
  • Аккумулятор: 4780 мАч, быстрая зарядка 30 Вт
  • Связь: 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC
  • ОС: Android 10 + MIUI 11
  • Цвета: серебристо-черный, персиково-золотой и снежно-синий.

Характеристики Xiaomi Mi 10 Pro:

  • Процессор: Snapdragon 865
  • Оперативная память: LPDDR5 объемом от 8 до 12 ГБ
  • Постоянная память: 128, 256 или 512 ГБ
  • Экран: AMOLED (2340 × 1080) с частотой 90 Гц, внутри установлен сканер отпечатков пальцев
  • Основная камера: 108 МП
  • Фронтальная камера: 20 МП
  • Аккумулятор 4500 мАч, быстрая зарядка 50 Вт
  • Связь: 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC
  • ОС: Android 10 + MIUI 11
  • Цвета: белый и голубой.

Цены в Украине:

  • Xiaomi Mi 10 (8/128 ГБ) – 14 тыс. грн;
  • Xiaomi Mi 10 (8/256 ГБ) – 15 тыс. грн;
  • Xiaomi Mi 10 (12/256 ГБ) – 16,5 тыс. грн;
  • Xiaomi Mi 10 Pro (8/256ГБ) – 17,5 тыс. грн;
  • Xiaomi Mi 10 Pro (12/256 ГБ) – 19,2 тыс. грн;
  • Xiaomi Mi 10 Pro (12/512Гб) – 20,1 тыс. грн.

Оба смартфона оснащены продвинутой системой охлаждения, которая убережет их от перегрузок. Также модели имеют беспроводную прямую и обратную зарядку.

Недавно Факты ICTV писали, что в связи со вспышкой коронавируса Xiaomi попала в список компаний, что временно ограничили свою работу в Китае.

Источник: Mi Ukraine

Видео: Mi Ukraine

Фото: Mi Ukraine

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