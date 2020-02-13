13 февраля отмечается Всемирный день радио. Эту дату выбрали, потому что в 1946 году впервые вышло в эфир Радио ООН.

Праздник учрежден не только, чтобы отдавать должное самому радио, но и укрепить сотрудничество между всеми людьми и организациями, международными и местными СМИ.

Именины в этот день празднуют Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.

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Также 13 февраля чтят память святого Никиты. Его причислили к лику святых, поскольку он сделал много добрых дел, жил скромно и проповедовал христианство.

Никиту считали покровителем огня, поэтому молились ему о защите от молний.

Народные приметы на 13 февраля:

Ясная ночь 13 февраля – завтра будет солнечная погода.

Вороны громко кричат ​​- примета того, что будет метель.

Воробьи утепляют гнезда – будет холодно.

Если человек родился 13 февраля, он будет любить искусство.

Что нельзя делать 13 февраля:

Вечером нельзя выходить из дома, потому недоброжелатели могут вас сглазить.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь праздников на февраль.