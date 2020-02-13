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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 13 февраля, лунный день

13 февраля Луна пребывает в знаке Весы. Это 20 лунный день.

В этот период не все может сразу удаваться, однако, стоит четко ставить перед собой цели, которые могут появиться в лунный день 13 февраля.

В четверг есть большая вероятность, что будет хороший период для плодотворного сотрудничества. Также это будет и хороший период для важных решений.

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В зависимости от того, какие сегодня лунные сутки, нужно правильно расставлять приоритеты и делать так, как подсказывает сердце.

В 20 лунный день астрологи рекомендуют проводить переговоры и ходить на собеседования.

Предсказатели советуют в этот день больше времени уделить семье.

Что можно делать в 20 лунные сутки: решать важные вопросы.

Что категорически нельзя делать 13 февраля: выяснять отношения с коллегами.

Напоминаем, что Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.

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