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Факты / Lifestyle

5 фильмов о любви ко Дню святого Валентина

Список романтических фильмов ко Дню святого Валентина поистине бесконечен, поскольку большинство картин сняты о любви, а выбрать один достаточно сложно.

Факты ICTV собрали пять лучших фильмов на День святого Валентина.

Начать снова

Фильмы на День святого Валентина 2020

Легенда американского шоу-бизнеса Дэн и скромная певица Грета, которую бросил звездный парень,  случайно встречаются в одном из нью-йоркских пабов.

Песня Греты, которая звучит со сцены бара, заставляет Дэна оставить мысли о неудачном бизнесе и самоубийстве, на которое он решился пойти. Встреча двух молодых людей дает новый шанс каждому, чтобы начать свою жизнь так, как они мечтают.

Унесенные ветром

Фильмы на День святого Валентина 2020

Классика кино, которую хочется пересматривать снова и снова.

Юная Скарлет О’Хара имеет все, что пожелает. На фоне разговоров о неизбежной войне девушка мечтает о замужестве на Эшли Уилксе – богатом и красивом владельце соседней плантации. Однако впоследствии Скарлет узнает, что желанный мужчина выбрал другую женщину, а гражданская война в США уже вот-вот начнется.

Дневник памяти

Фильмы на День святого Валентина 2020

История любви простого деревенского парня Ноя и богатой девушки Элли, которые вопреки угрозам родителей заводят отношения, но со временем Элли прислушивается к старшим и покидает парня. Ной тем временем успел побывать на Второй мировой войне, а когда после армии вернулся домой – Элли уже нашла себе жениха.

После долгой разлуки Элли встречает Ноя и понимает, что чувства все так же сильны.

Читайте: Ты моя разбойница! Оригинальные валентинки с Днем влюбленных от Фактов ICTV

Вечное сияние чистого разума

Фильмы на День святого Валентина 2020

Романтическая драма рассказывает о встрече Джоэла и Клементине в День святого Валентина. Влюбленная пара после длительных отношений понимает, что из-за несхожести характерами ситуация дальше продолжаться не может.

Благодаря возможности стирать из своей памяти любые воспоминания, Клементина решает забыть все, что связывало ее с Джоэлом. Мужчина сначала решает сделать то же самое, но в процессе стирания памяти он решает все оставить и завоевать сердце Клементины снова.

Ла-ла-ленд

Фильмы на День святого Валентина 2020

В центре сюжета — влюбленные джазовый пианист Себастьян и начинающая актриса Миа, проживающие в Лос-Анджелесе и преследующие свои мечты.

Миа мечтает об актерстве, но пока чередует неудачные пробы с работой в баре, разнося выпивку посетителям. Себастьян хочет открыть свой джазовый клуб, но сегодня он на мели. Его музыка не вписывается в формат заведений, где ему приходится работать. Эти двое столь похожи своими мечтами, что не могли не влюбиться друг в друга. Но что будет с чувствами, если они придут к цели?

Ранее Факты ICTV рассказывали, где можно отпраздновать День святого Валентина в Киеве.

Фото: Pixabay

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