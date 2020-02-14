Фильмы на День святого Валентина 2020

Список романтических фильмов ко Дню святого Валентина поистине бесконечен, поскольку большинство картин сняты о любви, а выбрать один достаточно сложно.

Факты ICTV собрали пять лучших фильмов на День святого Валентина.

Начать снова

Легенда американского шоу-бизнеса Дэн и скромная певица Грета, которую бросил звездный парень, случайно встречаются в одном из нью-йоркских пабов.

Песня Греты, которая звучит со сцены бара, заставляет Дэна оставить мысли о неудачном бизнесе и самоубийстве, на которое он решился пойти. Встреча двух молодых людей дает новый шанс каждому, чтобы начать свою жизнь так, как они мечтают.

Унесенные ветром

Классика кино, которую хочется пересматривать снова и снова.

Юная Скарлет О’Хара имеет все, что пожелает. На фоне разговоров о неизбежной войне девушка мечтает о замужестве на Эшли Уилксе – богатом и красивом владельце соседней плантации. Однако впоследствии Скарлет узнает, что желанный мужчина выбрал другую женщину, а гражданская война в США уже вот-вот начнется.

Дневник памяти

История любви простого деревенского парня Ноя и богатой девушки Элли, которые вопреки угрозам родителей заводят отношения, но со временем Элли прислушивается к старшим и покидает парня. Ной тем временем успел побывать на Второй мировой войне, а когда после армии вернулся домой – Элли уже нашла себе жениха.

После долгой разлуки Элли встречает Ноя и понимает, что чувства все так же сильны.

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Вечное сияние чистого разума

Романтическая драма рассказывает о встрече Джоэла и Клементине в День святого Валентина. Влюбленная пара после длительных отношений понимает, что из-за несхожести характерами ситуация дальше продолжаться не может.

Благодаря возможности стирать из своей памяти любые воспоминания, Клементина решает забыть все, что связывало ее с Джоэлом. Мужчина сначала решает сделать то же самое, но в процессе стирания памяти он решает все оставить и завоевать сердце Клементины снова.

Ла-ла-ленд

В центре сюжета — влюбленные джазовый пианист Себастьян и начинающая актриса Миа, проживающие в Лос-Анджелесе и преследующие свои мечты.

Миа мечтает об актерстве, но пока чередует неудачные пробы с работой в баре, разнося выпивку посетителям. Себастьян хочет открыть свой джазовый клуб, но сегодня он на мели. Его музыка не вписывается в формат заведений, где ему приходится работать. Эти двое столь похожи своими мечтами, что не могли не влюбиться друг в друга. Но что будет с чувствами, если они придут к цели?

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