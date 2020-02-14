14 февраля отмечается не только День всех влюбленных, а также именины Валентина и Валентины.
Имя Валентин в христианском именослове соотносится с несколькими раннехристианскими святыми, но прежде всего со священномучеником Валентином, епископом Интерамны, и пресвитером Валентином Римским, а также мучеником Валентином Доростолским, воином, которого убили за открытое исповедание христианства (все трое жили, согласно преданию, в III веке).
Возможно, что пресвитер Валентин Римский и Валентин, епископ Интерамна – одно и то же лицо.
Католики почитают память Валентина и именины 14 февраля, а православные – 12 августа.
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Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела Валентина и Валентины.
***
Чтобы ваше здоровье, как кремень было,
Чтобы счастье семейное фонтаном било,
Чтобы радость всегда была на пороге,
А беда в далекой и вечной дороге.
Пусть рядом с вами ангел ваш летит,
Удача с вами везде пребудет,
Пусть несет вам радость каждый миг,
И благодать Господня только с Валентином будет.
***
Дней ангелов в году очень много,
И вот День Валентина сегодня пришел,
Пусть Бог осветит твою по жизни дорогу,
И счастье источник чтобы в жизни нашел.
* * *
Твое имя Валентин – лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
Ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
Ты верь ему, он не подведет.
* * *
С Днем ангела Валентины мои искренние поздравления,
От всего сердца, с пожеланиями добра,
В здоровье и радости, сто лет процветания,
Любви, счастья и семейного тепла!
***
Сегодня наступили именины
У Валентины, лучшей девушки!
И я тебя, красавица, поздравляю,
Любви тебе и радости желаю.
Пусть много счастья в этой жизни ждет,
Пусть исполнитель мечт тебя найдет.
***
Желаю, чтобы все задуманное осуществилось в жизни,
С Днем ангела Валентина, моя хорошая и милая,
Пусть будет радость в твоей душе,
И более всего – чтобы ты была счастлива!
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