14 февраля отмечается не только День всех влюбленных, а также именины Валентина и Валентины.

Имя Валентин в христианском именослове соотносится с несколькими раннехристианскими святыми, но прежде всего со священномучеником Валентином, епископом Интерамны, и пресвитером Валентином Римским, а также мучеником Валентином Доростолским, воином, которого убили за открытое исповедание христианства (все трое жили, согласно преданию, в III веке).

Возможно, что пресвитер Валентин Римский и Валентин, епископ Интерамна – одно и то же лицо.

Католики почитают память Валентина и именины 14 февраля, а православные – 12 августа.

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Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела Валентина и Валентины.

***

Чтобы ваше здоровье, как кремень было,

Чтобы счастье семейное фонтаном било,

Чтобы радость всегда была на пороге,

А беда в далекой и вечной дороге.

Пусть рядом с вами ангел ваш летит,

Удача с вами везде пребудет,

Пусть несет вам радость каждый миг,

И благодать Господня только с Валентином будет.

***

Дней ангелов в году очень много,

И вот День Валентина сегодня пришел,

Пусть Бог осветит твою по жизни дорогу,

И счастье источник чтобы в жизни нашел.

* * *

Твое имя Валентин – лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

Ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

Ты верь ему, он не подведет.

* * *

С Днем ангела Валентины мои искренние поздравления,

От всего сердца, с пожеланиями добра,

В здоровье и радости, сто лет процветания,

Любви, счастья и семейного тепла!

***

Сегодня наступили именины

У Валентины, лучшей девушки!

И я тебя, красавица, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

Пусть много счастья в этой жизни ждет,

Пусть исполнитель мечт тебя найдет.

***

Желаю, чтобы все задуманное осуществилось в жизни,

С Днем ангела Валентина, моя хорошая и милая,

Пусть будет радость в твоей душе,

И более всего – чтобы ты была счастлива!

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