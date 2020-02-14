День святого Валентина: Google дудл с поздравлениями

Сегодня, 14 февраля, Google решил поздравить всех с Днем святого Валентина.

По этому случаю Google выпустил новый дудл, на котором изображены двое инопланетян противоположного пола на разных космических кораблях., которые обменялись письмами с признанием в любви.

Символом праздника является сердце. На протяжении дня влюбленные дарят другу открытки-валентинки, а девушки получают цветы и мягкие игрушки.

День считается идеальным для предложения руки и сердца.

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К слову, в День святого Валентина с 8.00 до 24.00 по всей Украине будет проходить мероприятие Любовь вне времени. В это время влюбленные смогут подать заявление о регистрации брака и сразу же жениться.