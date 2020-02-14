PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День святого Валентина – поздравления в стихах

14 февраля все пары отмечают самый романтический праздник года – День святого Валентина. Этот день наполнен романтикой, нежностью и заботой.

Несмотря на то, что этот праздник в Украине не государственный, влюбленные все равно празднуют его в романтической атмосфере.

Еще издавна принято дарить открытки в этот день – валентинки – и посвящать стихи. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах с Днем святого Валентина.

Не голуби летают в феврале,
Не зимние последние снежинки.
Кружат, кружат повсюду на земле
Послы любви – сердечки-валентинки.

Желаю всем любовь свою искать
И находить, и счастьем наслаждаться,
И никогда совсем не унывать,
И никогда с любовью не прощаться!

***

Тебя сегодня поздравляю
Я с Днем святого Валентина,
Тебе любви большой желаю,
Красивой, чистой и взаимной,
Пусть будут рядышком с тобою
Родные, дорогие люди,
Их никогда не обижай ты,
Ведь они очень тебя любят!

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

***

Желаю любви океаны,
Ведь мир без романтики пуст!
И если уж быть очень пьяным,
То только от пламенных чувств!

Пускай Валентин дарит много
Нежности, страсти и ласки!
Пускай любви вашей дорога
Будет счастливой, как в сказке!

***

Любви волшебный огонек
Не гаснет даже в феврале.
Сегодня Валентинов день
Мы празднуем по всей земле.

Пусть нежных чувств прекрасный свет
Пылает искренне в сердцах,
Желаю всем любовь найти
И не терять ее в снегах!

Ранее Факты ICTV публиковали легенду происхождения Дня святого Валентина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка