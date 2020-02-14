14 февраля все пары отмечают самый романтический праздник года – День святого Валентина. Этот день наполнен романтикой, нежностью и заботой.
Несмотря на то, что этот праздник в Украине не государственный, влюбленные все равно празднуют его в романтической атмосфере.
Еще издавна принято дарить открытки в этот день – валентинки – и посвящать стихи. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах с Днем святого Валентина.
Не голуби летают в феврале,
Не зимние последние снежинки.
Кружат, кружат повсюду на земле
Послы любви – сердечки-валентинки.
Желаю всем любовь свою искать
И находить, и счастьем наслаждаться,
И никогда совсем не унывать,
И никогда с любовью не прощаться!
***
Тебя сегодня поздравляю
Я с Днем святого Валентина,
Тебе любви большой желаю,
Красивой, чистой и взаимной,
Пусть будут рядышком с тобою
Родные, дорогие люди,
Их никогда не обижай ты,
Ведь они очень тебя любят!
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***
Желаю любви океаны,
Ведь мир без романтики пуст!
И если уж быть очень пьяным,
То только от пламенных чувств!
Пускай Валентин дарит много
Нежности, страсти и ласки!
Пускай любви вашей дорога
Будет счастливой, как в сказке!
***
Любви волшебный огонек
Не гаснет даже в феврале.
Сегодня Валентинов день
Мы празднуем по всей земле.
Пусть нежных чувств прекрасный свет
Пылает искренне в сердцах,
Желаю всем любовь найти
И не терять ее в снегах!
Ранее Факты ICTV публиковали легенду происхождения Дня святого Валентина.