В Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут даже выходными.

Стоит отметить, что часть них имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и каждый год отмечаются в разные дни.

Январь:

1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

22 января – День Соборности Украины;

24 января – День внешней разведки Украины;

29 января – День памяти Героев Крут.

Февраль:

15 февраля – День чествования участников боевых действий на территории других государств;

20 февраля – День социальной справедливости;

20 февраля – День Героев Небесной Сотни;

21 февраля – Международный день родного языка.

Март:

8 марта – Международный женский день;

14 марта – День украинского добровольца;

14 марта – День землеустроителя;

15 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения;

18 марта – День работника налогового и таможенного дела Украины;

24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом;

25 марта – День Службы безопасности Украины;

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

Апрель:

5 апреля – День геолога;

12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины;

17 апреля – День пожарной охраны;

18 апреля – День памятников истории и культуры;

18 апреля – День окружающей среды;

19 апреля – Пасха;

28 апреля – День охраны труда;

30 апреля – День пограничника Украины.

Май:

1 мая – День труда;

6 мая – День пехоты;

8 мая – День памяти и примирения;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

10 мая – День матери;

15 мая – Международный день семьи;

16 мая – День Европы;

16 мая – День науки;

17 мая – День памяти жертв политических репрессий;

18 мая – День резервиста Украины;

18 мая – День борьбы за права крымскотатарского народа;

20 мая – День банковских работников;

23 мая – День морской пехоты Украины;

24 мая – День славянской письменности и культуры;

29 мая – Международный день миротворцев;

30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;

31 мая – День химика.

Июнь:

1 июня – День защиты детей;

6 июня – День журналиста;

7 июня – Троица;

7 июня – День работников водного хозяйства;

7 июня – День работников местной промышленности;

12 июня – День работника фондового рынка;

14 июня – День работников легкой промышленности;

21 июня – День отца;

21 июня – День медицинского работника;

22 июня – День скорби и Чествование памяти жертв войны в Украине;

23 июня – государственной службы;

28 июня – День Конституции Украины;

28 июня – День молодежных и детских общественных организаций;

28 июня – День молодежи.

Июль:

1 июля – День архитектуры Украины;

4 июля – День Национальной полиции Украины;

4 июля – День судебного эксперта;

5 июля – в День Военно-Морских Сил ВСУ;

5 июля – в День работников морского и речного флота;

7 июля – День работника природно-заповедного дела;

8 июля – День семьи;

12 июля – День рыбака;

15 июля – День украинских миротворцев;

16 июля – День бухгалтера и аудитора;

19 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

20 июля – День шахмат в Украине;

26 июля – День работников торговли;

28 июля – День крещения Киевской Руси;

29 июля – День Сил специальных операций ВСУ.

Август:

2 августа – День Воздушных Сил ВСУ;

8 августа – День войск связи;

9 августа – День работников ветеринарной медицины;

9 августа – День строителя;

15 августа – День археолога;

19 августа – День пасечника;

23 августа – День шахтера;

24 августа – День независимости Украины.

Сентябрь:

2 сентября – День нотариата;

6 сентября – День предпринимателя;

12 сентября – День физкультуры и спорта;

12 сентября – День украинского кино;

13 сентября – День танкистов;

13 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;

17 сентября – День спасателя;

19 сентября – День изобретателя и рационализатора;

19 сентября – День фармацевтического работника;

20 сентября – День работника леса;

21 сентября – День мира;

22 сентября – День партизанской славы;

27 сентября – День туризма;

27 сентября – День машиностроителя;

30 сентября – День усыновления;

30 сентября – Всеукраинский день библиотек.

Октябрь:

1 октября – День ветерана;

1 октября – Международный день пожилых людей;

4 октября – День работников образования;

8 октября – День юриста;

10 октября – День работников целлюлозно-бумажной промышленности;

10 октября – День работников стандартизации и метрологии;

11 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы;

11 октября – День художника;

14 октября – День защитника Украины;

14 октября – День Украинского казачества;

18 октября – День работников пищевой промышленности;

20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;

28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Ноябрь:

1 ноября – День работника социальной сферы;

3 ноября – День инженерных войск;

3 ноября – День ракетных войск и артиллерии;

4 ноября – День железнодорожника;

9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;

9 ноября – День украинской письменности и языка;

15 ноября – День работников сельского хозяйства;

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;

17 ноября – День студента;

18 ноября – День сержанта ВСУ;

19 ноября – День стеклопроизводителя;

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы;

21 ноября – День десантно-штурмовой войск ВСУ;

21 ноября – День Достоинства и Свободы.

Декабрь:

1 декабря – День работников прокуратуры;

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью;

5 декабря – День работников статистики;

6 декабря – День Вооруженных сил Украины;

7 декабря – День местного самоуправления;

12 декабря – День Сухопутных войск Украины;

13 декабря – День благотворительности;

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

15 декабря – День работников суда;

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы;

19 декабря – День адвокатуры;

22 декабря – День энергетика;

22 декабря – День работников дипломатической службы;

24 декабря – День работников архивных учреждений;

25 декабря – Рождество Христово.

К слову, митрополит ПЦУ Епифаний считает, что празднование Рождества в Украине можно перенести на 25 декабря, если верующие поддержат соответствующее решение.