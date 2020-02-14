Молитвы на Сретение Господне 2020

15 февраля отмечается большой праздник – Сретение Господне. Это один из самых радостных праздников для православных.

Сретение Господне – встреча с Господом. Именно в этот день Пресвятая Богородица принесла младенца Иисуса в иерусалимский храм.

Во время церковного богослужения на Сретение Господне 2020 необходимо освящать свечи. Молитвы на Сретение считаются одними из самых сильных.

Сильные молитвы на Сретение

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

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Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

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Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спаслеси нас, Христе Боже, но умири во бранех жительство и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче.

Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, и руки Симеона благословивший, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, Единый Человеколюбец.

К слову, Факты ICTV писали запреты и приметы на Сретение Господне 2020.