Погода на территории Украины 14 февраля будет разной.
Так, на Западе ожидается дождь. Температура будет колебаться от +2 до +5 днем.
На Юге и в центральных областях будет солнечно, днем до +9, а ночью до -5.
В Киеве ожидается без осадков. Днем от +3 до +5, а ночью от -1 до -3.
Читайте: Снег и +14: каким будет февраль в Украине
В восточной части Украины синоптики прогнозируют облачную погоду, однако без осадков.
Днем максимальная температура будет +4, ночью достигнет -4.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на выходных – 15 и 16 февраля.
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