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Погода в Украине на 14 февраля (КАРТА)

Погода на территории Украины 14 февраля будет разной.

Так, на Западе ожидается дождь. Температура будет колебаться от +2 до +5 днем.

На Юге и в центральных областях будет солнечно, днем до +9, а ночью до -5.

Погода в Україні на сьогодні, 14 лютого 2020

В Киеве ожидается без осадков. Днем от +3 до +5, а ночью от -1 до -3.

Читайте: Снег и +14: каким будет февраль в Украине

В восточной части Украины синоптики прогнозируют облачную погоду, однако без осадков.

Днем максимальная температура будет +4, ночью достигнет -4.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на выходных – 15 и 16 февраля.

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