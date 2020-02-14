День святого Валентина 2020 отмечают в пятницу 14 февраля.

Праздник всех влюбленных существует уже больше 16 веков.

Такое название произошло от священника римской армии Валентина, который помогал легионерам решать любовные проблемы. Он учил их писать любовные письма и даже дарил цветы для дам сердца солдат.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления, чтобы вы могли уделить внимание и заявить о своих чувствах любимому человеку.

***

Пусть стрелы Амура пронзают сердца,

Страсть возьмет верх над землею,

С четырнадцатым тебя февраля,

Пусть любовь будет рядом с тобою!

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С Днем влюбленных поздравляю.

Пожелать хочу я вам,

Чтоб любовь была взаимной,

Без обид, без ссор, без драм.

Половинку берегите,

О любви своей большой

Чаще ей вы говорите,

Ведь вдвоем вам хорошо!

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Поздравляю тебя с прекрасным, романтичным праздником — Днем святого Валентина. И желаю, чтобы в твоей повседневной жизни всегда присутствовала романтика и было место для прекрасной сказки.

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В День святого Валентина

Признаюсь тебе в любви.

Душу отдаю и сердце,

Только ты их береги.

Будь, прошу, всегда со мною,

Счастьем близким согревай,

Поделись своей судьбой,

Подари земной мне рай.

Я с тобою буду рядом,

Защищу от всех невзгод,

Пусть тебя хранит с любовью

Валентин святой весь год.

***

С Днем святого Валентина.

Пусть жизнь будет как малина —

Сладкой, а любовь — взаимной,

Самой нежной, самой сильной.

Пусть добро тебя согреет,

К свету пусть откроет двери,

Будет в жизни все отлично,

А в любви — все романтично!

***

Легенда старая жива,

И верю, что неоспорима.

Такая сказка нам нужна,

Чтоб раз в году, в День Валентина,

Признаться мог в любви тебе:

Тебя нет лучше на Земле.

***

Чудесных подарков, горячих признаний, прекрасного настроения, романтического вечера, горячих слов любви, окрыляющей нежности и незабываемого праздника в День всех влюбленных. И да поможет вам святой Валентин.

Ранее Факты ICTV писали о том, какие подарки выбирают женщины и мужчины на День святого Валентина и кто тратит больше.