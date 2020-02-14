День святого Валентина – один из самых позитивных праздников в году. Ведь именно 14 февраля у всех ассоциируется с романтикой, любовью и заботой.

В этот день принято дарить друг другу валентинки. Сделать это можно и в онлайн-режиме.

Например, прикольные валентинки с Днем святого Валентина порадуют не только ваших вторых половинок, но и друзей или коллег.

Факты ICTV представили, какими могут быть валентинки с Днем влюбленных, если бы они были от украинских политиков.

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Вы также можете добавить эти валентинки в Telegram и порадовать близких.

Ранее Факты ICTV рассказывали легенду возникновения праздника Дня святого Валентина.