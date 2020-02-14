День святого Валентина имеет свою историю. Валентин был христианским проповедником, он венчал влюбленных, не смотря на запрет императора. Все это стоило ему жизни, 14 февраля его казнили. Эту историю знает почти каждый, Факты ICTV предлагают взглянуть на День влюбленных под другим углом.

7 интересных фактов о Дне Валентина

1. Думали, что валентинка недорогой подарок? А вот и нет. В 60-е годы прошлого столетия по заказу Аристотеля Онассиса была изготовлена самая дорогая валентинка. Ее стоимость на тот момент достигала $300 тысяч. Ее сделали из чистого золота, изумрудов и бриллиантов. Упаковка подарка была не менее роскошной – Онассис велел завернуть валентинку в норковую шубу. Так греческий миллиардер выразил свои чувства к возлюбленной – оперной диве Марии Каллас.

2. А вот самая огромная валентинка была создана на пешеходном переходе в Чэнду в Китае. Это признание в любви было адресовано всем жителям города.

3. В Саудовской Аравии вообще запрещено отмечать День святого Валентина и даже введены огромные штрафы для тех влюбленных смельчаков, которые все же отважились и отпраздновали День влюбленных. Почему? По мнению горожан, это пропагандирует сексуальную распущенность.

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4. Первым в истории, кто написал валентинку стал французский герцог Карл Орлеанский. Именно он в 1415 году решил бороться со скукой (он сидел в одиночной камере в тюрьме) путем написания любовных посланий жене.И по сей день все желающие могут в этом убедиться – записка хранится в Британском музее.

5. В Голландии с этим праздником связана очень интересная традиция. В этот день женщина может подойти к понравившемуся ей мужчине и предложить взять ее в жены. Если мужчина откажет, то он должен подарить ей взамен платье из шелка. А в Канаде и во все за отказ своей возлюбленной мужчину могут посадить в тюрьму или выписать ему штраф.

6. Большая часть валентинок анонимна, написана справа налево или левой рукой и не имеет обратного адреса. Все это лишь прибавляет празднику флер таинственности.

7. В Корее люди без пары, которые остались без подарка на День святого Валентина, идут в ресторан для одиноких и едят там черную лапшу. Таким образом они оплакивают свое одиночество.

Факты ICTV также создали оригинальные политические валентинки ко Дню влюбленных. Удивите своих близких!