14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. Этот день приурочен романтике, любви и нежности.

Кроме этого, в христианстве чтут память святого Тифона – покровителя любви и согласия.

Именины в этот день празднуют: Василий, Давид, Николай, Петр, Тимофей.

Народные приметы на 14 февраля:

Небо в звездах – весна наступит нескоро.

Пошел снег – весной часто будут идти дожди.

Если найти пару птиц, то можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка:

синички – суженый будет молодым, веселым и добрым;

вороны – человек в зрелом возрасте и очень строгий;

сороки – суженый будет легкомысленным и разговорчивым.

Звезды падают – весна будет теплой.

Если тепло – ближайший месяц также будет теплым.

Женитьба в этот день – к счастливому браку.

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Что нельзя делать 14 февраля:

нельзя выносить мусор;

нельзя ссориться;

не стоит экспериментировать с внешностью: стричь или красить волосы.

Ранее Факты ICTV писали, что можно подарить любимому человеку на День святого Валентина.