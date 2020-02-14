14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. Этот день приурочен романтике, любви и нежности.
Кроме этого, в христианстве чтут память святого Тифона – покровителя любви и согласия.
Именины в этот день празднуют: Василий, Давид, Николай, Петр, Тимофей.
Народные приметы на 14 февраля:
- Небо в звездах – весна наступит нескоро.
- Пошел снег – весной часто будут идти дожди.
- Если найти пару птиц, то можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка:
синички – суженый будет молодым, веселым и добрым;
вороны – человек в зрелом возрасте и очень строгий;
сороки – суженый будет легкомысленным и разговорчивым.
- Звезды падают – весна будет теплой.
- Если тепло – ближайший месяц также будет теплым.
- Женитьба в этот день – к счастливому браку.
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Что нельзя делать 14 февраля:
- нельзя выносить мусор;
- нельзя ссориться;
- не стоит экспериментировать с внешностью: стричь или красить волосы.
Ранее Факты ICTV писали, что можно подарить любимому человеку на День святого Валентина.