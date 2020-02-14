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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 14 февраля

14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. Этот день приурочен романтике, любви и нежности.

Кроме этого, в христианстве чтут память святого Тифона – покровителя любви и согласия.

Именины в этот день празднуют: Василий, Давид, Николай, Петр, Тимофей.

Народные приметы на 14 февраля:

  • Небо в звездах – весна наступит нескоро.
  • Пошел снег – весной часто будут идти дожди.
  • Если найти пару птиц, то можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка:

синички – суженый будет молодым, веселым и добрым;

вороны – человек в зрелом возрасте и очень строгий;

сороки – суженый будет легкомысленным и разговорчивым.

  • Звезды падают – весна будет теплой.
  • Если тепло – ближайший месяц также будет теплым.
  • Женитьба в этот день – к счастливому браку.

Читайте: День святого Валентина: легенда возникновения праздника

Что нельзя делать 14 февраля:

  • нельзя выносить мусор;
  • нельзя ссориться;
  • не стоит экспериментировать с внешностью: стричь или красить волосы.

Ранее Факты ICTV писали, что можно подарить любимому человеку на День святого Валентина.

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