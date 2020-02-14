14 февраля Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 21 лунный день.
В этот период рекомендуется заниматься творческой и активной деятельностью. Крайне важно будет вовремя реагировать на проблемы, которые могут возникнуть в лунный день 14 февраля 2020.
Это прекрасный период для освобождения от вредных привычек и навязчивых мыслей. Удачное время для сближения и романтики в отношениях.
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В зависимости от того, какие сегодня лунные сутки, рекомендуется быть осторожнее в финансовых делах.
В 21 лунный день рекомендуется больше времени уделить саморазвитию.
Что можно делать в 21 лунные сутки: освобождаться от вредных привычек.
Что категорически нельзя делать 14 февраля: злоупотреблять алкоголем.
Напомним, Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.