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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 14 февраля, лунный день

14 февраля Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 21 лунный день.

В этот период рекомендуется заниматься творческой и активной деятельностью. Крайне важно будет вовремя реагировать на проблемы, которые могут возникнуть в лунный день 14 февраля 2020.

Это прекрасный период для освобождения от вредных привычек и навязчивых мыслей. Удачное время для сближения и романтики в отношениях.

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В зависимости от того, какие сегодня лунные сутки, рекомендуется быть осторожнее в финансовых делах.

В 21 лунный день рекомендуется больше времени уделить саморазвитию.

Что можно делать в 21 лунные сутки: освобождаться от вредных привычек.

Что категорически нельзя делать 14 февраля: злоупотреблять алкоголем.

Напомним, Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.

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