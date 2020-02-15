Подробный гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

С 17 февраля по 10 марта Меркурий, планета мышления и коммуникаций, находится в ретроградном движении в знаке Рыб, а это оказывает сильное влияние на отношения с окружающими. Часто возникают недопонимания, обостряется чувствительность. Неконтролируемые эмоции и приступы паники без особых причин, вносят хаос в привычную жизнь. Возможны препятствия в поездках, сложности с документами, конфликты.

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19 февраля Солнце переходит в знак Рыб, начинается период тайных дел. В период движения Солнца и ретроградного Меркурия по знаку Рыб тайное станет явным. Те люди, у которых нет секретов, становятся более сентиментальными, их легче разжалобить, вызвать сочувствие. Успех возможен у творческих людей и психологов.

Гороскоп для Овнов

В имеющихся обстоятельствах лучше заняться саморекламой и продвижением по службе. На первый план выходит карьера и личные амбиции, учтите, что деятельность в этот период оказывает важное влияние на будущее. Упорная работа поможет привлечь влиятельных людей. Однако в это время вам трудно скрывайть тайны. Как положительные, так и отрицательные ваши действия находятся во внимании окружающих.

Гороскоп для Тельцов

Наполненная энергией атмосфера подталкивает к проявлению вашего таланта. Ваши физические усилия дадут желаемый результат, если будут сосредоточены на высшем образовании, религии, политике, путешествиях, культуре, иностранных языках, литературном творчестве и издательском бизнесе. Подходящее время для судебных и юридических дел или повторного брака. У вас могут появиться дела за границей, иностранцы сыграют важную роль в решении важных вопросов.

Гороскоп для Близнецов

Может появится ощущение, что вы движетесь не в том направлении, критичность в этот период не на высоте. Любые дела требуют больших энергозатрат, возникают препятствия, сложно проходят переговоры. В любых ситуациях доверяйте своей интуиции, только в этом случае вы сможете получить приемлемый для себя результат. Окружающие становятся более эмоциональными из-за чего сложно найти взаимопонимание по важным вопросам.

Гороскоп для Раков

Энергию и энтузиазм направьте на партнерские союзы, сотрудничество и общение с окружающими. Вдохновение, вызванное другими людьми, побуждает вас к физическим действиям. Добиваться поставленных целей в одиночку будет гораздо труднее, чем вместе с партнером. В большинстве ситуаций первый шаг делают другие люди, предоставляя вам возможность решать, как поступить в дальнейшем. Вероятны разногласия, но серьезных конфликтов удастся избежать.

Гороскоп для Львов

Развитие вашего таланта потребует времени и внимания. Хороший период для поиска информации или идей по исследовательским проектам или решения вопросов наследства. В эти дни вы проявляете больше энергии и энтузиазма в работе. Отлично, ведь вам предстоит уйма дел — на рабочем месте и дома. Вы склонны к немедленному разрешению возникающих проблем, а если не находите немедленного решения, то можете раздражаться и делать поспешные выводы.

Гороскоп для Дев

Хорошее время для соприкосновения с прекрасным. Большое влияние на принятие решений оказывает чтение религиозной и психологической литературы, что благоприятно для развития образного мышления. Склонны пересматривать свою идеологию. В это же время вы становитесь более внушаемыми, вас легче убедить в чем-либо. Возможно возвращение к каким-то тайнам. Вы тонко чувствуете настроения людей.

Гороскоп для Весов

Домашние дела, семейные отношения, сделки по недвижимости – все это требует времени и внимания. Мысли о возобновлении взаимоотношений можно реализовывать. Если вы планируете переезд, наступило время осуществить его. Семья требует в это время много забот, ваша помощь может потребоваться родителям.

Гороскоп для Скорпионов

Усиливается ваше внутреннее чутье, способны угадывать слабые места конкурентов, понимаете возможные препятствия в реализации ваших планов. Если у вас есть цель и вы ее отчетливо себе представляете, сможете максимально приблизиться к ее реализации. Очень важно любой свой шаг обдумывать, что в этот период сделать не просто. Так как ваши действия обусловлены влиянием вашего настроения. Если вы сможете трезво оценить свои возможности, просчитать варианты, то неделя окажется для вас очень удачной.

Гороскоп для Стрельцов

Легко находите свое место в обществе, можете создать свою команду. Этот период способствует обучению, коммуникациям и различным поездкам. Интуиция, честность и чувство справедливости обостряются. Возможности и знакомства принесут посещения новых мест. Вы можете стать примером для окружающих.

Гороскоп для Козерогов

Появляется возможность улучшить свое социальное положение и отношения с окружающими. Вероятны материальные успехи, также у вас получится эффективно выбрать деятельность и профессию в тех сферах, в которых у вас есть опыт. Не рекомендуется начинать новых проектов и проявлять себя в незнакомых для себя делах. С осторожностью принимайте все необычное, цените порядок и надежность. В эти дни вы можете казаться со стороны холодными и бесчувственными, так как предпочитаете не показывать своих эмоций.

Гороскоп для Водолеев

Особое внимание можно уделять различным заведениям, сообществам, благотворительным организациям. Рутинная работа будет плохо ладиться, решения для обыденных проблем будут даваться трудно. Лучше ориентируйтесь на свой опыт, давайте реальную оценку возможностям и не обращайте внимание на воображение. Деньги в этот период являются синонимом независимости и свободы.

Гороскоп для Рыб

Вы осознаете свои желания, найдете ресурсы для реализации всех способностей и целей. Благоприятное время для отдыха, уединения и деятельности, которая признанна вас вдохновить. Не стоит заниматься важными делами из-за слабого ощущения реальности, но период благоприятен для выяснения различных фактов. В это время рекомендуется отдохнуть, расслабиться и отдаться чувствам, только так можно сбросить с себя груз бытовых и рабочих проблем.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.