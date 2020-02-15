Масленица 2020: история и традиции праздника

В понедельник, 24 февраля, начинается древний славянский праздник – Масленица, а заканчивается он – 1 марта.

Именно в этот день сравнивается продолжительность дня и ночи, а вслед за этим – день начинает увеличиваться.

По истории, Солнце побеждает силы тьмы, заставляет зиму отступить и открыть путь к новому лету. Начинается новый солнечный год и оживает природа.

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С наступлением первых солнечных дней люди радовались, что земля становится теплее. Именно поэтому появилась традиция печь круглые, как солнце, лепешки. Уже потом их заменили блинами.

Считалось, что угостившись таким кушаньем, у человека появится частичка солнечного света и тепла.

В праздничную неделю люди веселятся, ходят в гости и устраивают гулянья.

Наши предки на Масленицу устраивали самые разные забавы: сжигали чучело, катались на санях, купались в прорубях, устраивали игры с медведем, поедали блины и даже устраивали кулачные бои.

Раньше все были уверены, что если плохо отгуляешь на Масленицу – весь год проживешь бедно и скучно.

Многие люди ждут Масленицу 2020, как и раньше, праздник отмечается с размахом и самыми громкими песнями и веселыми танцами. А главным угощением считают блины.

Как и много лет назад, кульминация Масленицы – сжигание чучела, что означает окончание зимы.

Делали куклу из тряпок и соломы. Ее наряжали в женскую одежду и оставляли на неделю, а в воскресенье чучело сжигали. Это делалось для того, чтобы избавиться от символа зимы.

К слову, Факты ICTV календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.