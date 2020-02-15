Сретение Господне имеет интересную историю праздника, а также наполнено разными традициями.

История праздника

15 февраля – значимое событие для христианского мира. Именно в этот день исполнилось 40 дней со дня рождения Иисуса Христа. По традиции Богородица принесла Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Богу.

Таким образом произошло именно сретение – встреча Иисуса Христа со старцем Симеоном в храме. Мудрец жил вот уж более 300 лет, а все потому, что ждал, когда “Дева во чреве примет и родит Сына”. Когда старец переводил ветхозаветную книгу пророка Исайи с еврейского языка на греческий он не поверил этому выражению и хотел было исправить слова “дева” на “жена”, но проведение его остановило. Ангел Божий сказал ему, что он будет жить, пока не увидит сына Господнего, которого родила Дева.

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Традиции

Сретение Господне – День молодежи в православном мире. На некоторых приходах даже устраивают настоящие балы, где молодые люди знакомятся друг с другом.

В этот день принято ходить в церковь, желательно исповедоваться и причаститься. 15 февраля и перед этим днем православные христиане не соблюдают пост. Единственно, если день припадает на среду или пятницу – вкушают рыбу, а не мясо.