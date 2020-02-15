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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 15 февраля

15 февраля в мире отмечают День создания первого электронного компьютера, когда появился первый компьютер, который работал.

В Украине сегодня День чествования участников боевых действий на территории других государств, который был установлен в 2004 году.

Также 15 февраля отмечают Всемирный день онкобольного ребенка, основной целью которого является информирование общества о проблемах онкологических болезней у детей.

Православные христиане сегодня отмечают Сретение Господне. Считается, что именно 15 февраля в Иерусалимский храм принесли Иисуса Христа, который был еще младенцем.

Именины в этот день празднуют Гавриил и Агафодор.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Народные приметы на 15 февраля:

  • если в этот день не видно Солнца – к суровым морозам;
  • на Сретение холодно – жди теплой весны скоро;
  • вода капает с крыш – будет затяжная весна;
  • сосульки под крышами предвещают хороший урожай кукурузы;
  • ветер на Сретение – к хорошему урожаю плодовых деревьев.

Что нельзя делать 15 февраля:

  • на Сретение нельзя отправляться в дальний путь, ведь тогда не скоро вернешься домой;
  • на Сретение нельзя ругаться и ссориться.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине, которые будут отмечать в 2020 году.

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