15 февраля в мире отмечают День создания первого электронного компьютера, когда появился первый компьютер, который работал.

В Украине сегодня День чествования участников боевых действий на территории других государств, который был установлен в 2004 году.

Также 15 февраля отмечают Всемирный день онкобольного ребенка, основной целью которого является информирование общества о проблемах онкологических болезней у детей.

Православные христиане сегодня отмечают Сретение Господне. Считается, что именно 15 февраля в Иерусалимский храм принесли Иисуса Христа, который был еще младенцем.

Именины в этот день празднуют Гавриил и Агафодор.

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Народные приметы на 15 февраля:

если в этот день не видно Солнца – к суровым морозам;

на Сретение холодно – жди теплой весны скоро;

вода капает с крыш – будет затяжная весна;

сосульки под крышами предвещают хороший урожай кукурузы;

ветер на Сретение – к хорошему урожаю плодовых деревьев.

Что нельзя делать 15 февраля:

на Сретение нельзя отправляться в дальний путь, ведь тогда не скоро вернешься домой;

на Сретение нельзя ругаться и ссориться.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине, которые будут отмечать в 2020 году.