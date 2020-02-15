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Какой сегодня, 15 февраля, лунный день

15 февраля Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 21 лунный день.

В этот период рекомендуется сконцентрироваться на самом важном. Умственная активность начнет уменьшаться, и смена настроения может негативно сказаться на общении в лунный день 15 февраля.

Прекрасный период для избавления от негативных привычек. Во вторую половину дня нужно больше времени уделить семье.

Читайте: Календарь магнитных бурь в феврале 2020

В 21 лунный день астрологи рекомендуют быть внимательными к мелочам.

Что можно делать в 21 лунный день: заниматься уборкой в доме.

Что категорически нельзя делать 15 февраля: совершать крупные покупки.

Ранее Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.

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