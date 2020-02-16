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Календарь праздников на март 2020

В марте в Украине будет один государственный выходной – 8 марта (воскресенье), который переносится на 9 марта.

В этом месяце также будет достаточно много разнообразных праздников.

Список праздников в марте:

  • 1 марта – Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта – Всемирный день писателя
  • 8 марта – Международный женский день
  • 9 марта – Международный день диджея
  • 9 марта – День землеустроителя
  • 14 марта – День защиты прав потребителей
  • 15 марта – Всемиpный день защиты прав потребителей
  • 17 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
  • 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины
  • 21 марта – 27 марта – Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой
  • дискриминации

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

  • 21 марта – Всемирный день поэзии
  • 21 марта – Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации
  • 21 марта – Международный день кукольника
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов
  • 22 марта – День таксиста
  • 23 марта – Всемирный метеорологический день
  • 24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза
  • 25 марта – Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли
  • 25 марта – День Службы безопасности Украины
  • 26 марта – День Внутренних войск МВД Украины
  • 27 марта – Международный день театра

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