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Компания Xiaomi усовершенствует модели Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Компания Xiaomi готовится усовершенствовать модели Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Сначала планируют протестировать обновление фирменной оболочки MIUI 11.

Бета-тестирование для Xiaomi Mi 10 стартует 17 февраля, а для Xiaomi Mi 10 Pro – 24 февраля.

Ранее также стало известно, что первая партия смартфонов не получит нескольких функций камер, которые будут добавлены позже с помощью регулярных обновлений программного обеспечения.

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Напомним, Xiaomi представила линейку смартфонов Mi 13 февраля. Они получили металлический корпус, камеру на 108 мегапикселей, новые цвета и дизайн.

Кроме того, линейка Xiaomi Mi 10 первой в мире получила сверхмощный процессор Snapdragon 865.

Подробнее о ценах и характеристике Xiaomi Mi 10 можно прочитать в нашем материале.

Источник: GizChina

Фото: Dreamstime

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