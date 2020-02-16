Погода в Украине на сегодня - 16 февраля 2020

Погода в Украине 16 февраля будут преимущественно солнечной.

Так, на Западе страны ожидается до +9 днем ​​и до -2 ночью. Осадков не предвидится.

В центральных областях Украины синоптики прогнозируют до +7 днем ​​и до -3 ночью.

Погода в Киеве будет солнечной. Днем температура воздуха прогреется до +7, а ночью опустится до -1.

На Севере температура будет колебаться от +2 до +7 днем, и до -9 ночью.

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На Востоке синоптики прогнозируют до +5 днем ​​и до -10 ночью.

На Юге ожидается до +9 днем ​​и до -3 ночью.