Погода в Украине на сегодня - 16 февраля 2020

Погода в Украине 16 февраля будут преимущественно солнечной.
Так, на Западе страны ожидается до +9 днем и до -2 ночью. Осадков не предвидится.
В центральных областях Украины синоптики прогнозируют до +7 днем и до -3 ночью.
Погода в Киеве будет солнечной. Днем температура воздуха прогреется до +7, а ночью опустится до -1.
На Севере температура будет колебаться от +2 до +7 днем, и до -9 ночью.
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На Востоке синоптики прогнозируют до +5 днем и до -10 ночью.
На Юге ожидается до +9 днем и до -3 ночью.
Факти ICTV також писали про те, якої погоди варто очікувати в Україні у лютому 2020 року.
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