Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Первый месяц весны будет щедрым на выходные. В марте украинцы будут отдыхать 10 дней.

Кроме обычных суббот и воскресений месяца, украинцев ожидает и дополнительный выходной. Поскольку в 2020 году празднование Международного женского дня 8 марта выпадает на воскресенье, то выходным будет и понедельник – 9 марта.

Работать придется 21 день, а для отдыха предусмотрены 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 марта.

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Среди неофициальных праздников, которые отмечаются в марте, – Всемирный день писателя (3 марта), Всемирный день борьбы против туберкулеза (24 марта), День СБУ (25 марта), День Внутренних войск МВД (26 марта), Международный день театра (27 марта).

Посмотреть весь календарь неофициальных праздников на 2020 год можно в нашем материале.