16 февраля чествуют святого Симеона и святой пророчицу Анну. Считается, что с этого дня природа начинает готовиться к весне.

В этот день молились Анне и Симеону о новорожденных.

16 февраля – это также и День инноваций.

Именины сегодня празднуют: Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман.

Народные приметы на 16 февраля:

Много снега в этот день – лето будет дождливым.

Воробьи громко чирикают – весна наступит очень скоро.

Чем быстрее этого дня приступить к делам, тем быстрее придет весна.

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Что нельзя делать 16 февраля:

нельзя брать в долг деньги;

нельзя носить черные вещи;

нельзя поднимать предметы с пола.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине, которые будут отмечать в 2020 году.