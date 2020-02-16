16 февраля чествуют святого Симеона и святой пророчицу Анну. Считается, что с этого дня природа начинает готовиться к весне.
В этот день молились Анне и Симеону о новорожденных.
16 февраля – это также и День инноваций.
Именины сегодня празднуют: Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман.
Народные приметы на 16 февраля:
- Много снега в этот день – лето будет дождливым.
- Воробьи громко чирикают – весна наступит очень скоро.
- Чем быстрее этого дня приступить к делам, тем быстрее придет весна.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Что нельзя делать 16 февраля:
- нельзя брать в долг деньги;
- нельзя носить черные вещи;
- нельзя поднимать предметы с пола.
Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине, которые будут отмечать в 2020 году.