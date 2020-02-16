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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 16 февраля

16 февраля чествуют святого Симеона и святой пророчицу Анну. Считается, что с этого дня природа начинает готовиться к весне.

В этот день молились Анне и Симеону о новорожденных.

16 февраля – это также и День инноваций.

Именины сегодня празднуют: Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман.

Народные приметы на 16 февраля:

  • Много снега в этот день – лето будет дождливым.
  • Воробьи громко чирикают – весна наступит очень скоро.
  • Чем быстрее этого дня приступить к делам, тем быстрее придет весна.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 16 февраля:

  • нельзя брать в долг деньги;
  • нельзя носить черные вещи;
  • нельзя поднимать предметы с пола.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине, которые будут отмечать в 2020 году.

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