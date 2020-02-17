170 тыс. грн за “домашнего леопарда”: топ самых дорогих кошек в Украине

Кошки – самые древние домашние животные, которые сейчас живут в многих семьях.

Всего в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек и выведено около 200 пород.

Часто люди держат кошек дома и заботятся о них, как о детях. Домашние животные становятся настоящими членами семьи и иногда принимают привычки своих хозяев.

Во всем мире существует несколько десятков пород, цена которых стартует от нескольких тысяч долларов.

Саванна

Это гибрид домашней кошки и американского сервала. Саванна – крупная кошка, рост которой около 60 см, а вес – до 15 кг. Ее окрас бывает самым разнообразным: серебристый, бурый, шоколадный или золотистый. Цена этой породы в Украине стартует от 170 тыс. грн.

Чаузи

Кошки этой породы крайне нуждаются в общении. Чаузи появилась путем скрещивания дикой африканской кошки. У этой породы есть всего три окраса: черный, серебристый и золотистый. Чаузи обладают необычной мордочкой и характерными кисточками на ушах. Их цена в Украине стартует от 22 тыс. и до 60 тыс. грн.

Као-мани

Тайскую кошку белоснежного окраса ранее в своих дворах имели королевские семьи. Као-мани среднего телосложения, а рост ее достигает 30 см. Ей характерны большие уши и овальные глаза. Кошки этой породы очень любопытные и игривые. В Украине као-мани можно купить за 15 тыс. грн.

Сафари

Эта порода котов относится к числу самых редких во всем мире. Сафари – одна из самых крупных кошек. Ее длина туловища может достигать 120 см. Ей характерны длинные лапы, миндалевидной формы глаза, плотная густая шерсть, толстый хвост и стройное тело. Стоимость Сафари стартует от $4 тыс. однако, в Украине найти котят этой породы крайне сложно.

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Бенгальская кошка

Эта порода родом из США зародилась в 1960-х годах. Бенгальская кошка отличается от других пород своим ярким окрасом и туловищем с развитой мускулатурой. У котов этой породы густая и шелковистая шерсть, выразительные глаза и необычный окрас – от белого до шоколадного. Купить в Украине бенгальскую кошку можно от 8 тыс. грн.

Американский керл

У этой породы есть две разновидности: короткошерстная и полудлинношерстная. По стандартам породы, у американских керлов округленные кончики ушей, завернутые назад, мягкая и гладкая шерсть. Эта порода нуждается в особом уходе. Стоимость американских керлов в Украине стартует от 12 тыс. грн.

Тойгер

Тойгер – порода домашних игрушечных тигров. Эту породу организация TICA окончательно признала только в 2007 году. Вес этой кошки достигает 7.5 кг. У тойгеров длинная голова, закругленные уши, длинный и мускулистый хвост. Цена котят этой породы стартует от 25 тыс. грн.

Эльф

Эта очаровательная порода кошек по своему происхождению – американская. Их главная отличительная черта – необыкновенные уши, плавно загнутые на кончиках и отсутствие шерсти. Их тело по размеру среднее. Купить котенка такой породы в Украине можно за 10 тыс. грн.

Серенгети

Во всем мире насчитывается всего несколько сотен кошек этой породы. Серенгети обладают самыми длинными лапами среди всех пород кошек. Из-за мускулистого тела, вес кошек этой породы достигает 15 кг. В Украине стоимость серенгети достигает 8 тыс. грн.

Русская голубая

Порода домашней кошки, которая считается одной из самых популярных в мире. Коты этой породы обладают большими глазами, длинным телом и короткой шерстью. Окрас русской голубой породы – серо-голубой. Купить котенка можно за 6 тыс. грн.

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