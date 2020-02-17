Погода на неделю в Украине с 18 до 21 февраля 2020″ width=”639″ height=”434″ />

У середу, 19 лютого, в Україні без опадів, вночі та вранці на Сході та Півдні місцями туман. На Сході також можлива ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на Півдні та Прикарпатті до 11°.

У четвер, 20 лютого, у західних регіонах очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура вдень 5°…7°, вночі 0°…2°.

На Півночі та в Центрі країни буде досить сонячна погода. Повітря прогріється до 7° вдень і 2° вночі.

У східних і південних областях хмарно з проясненнями, вдень 3°-5°, вночі -1°-1°.

У п’ятницю, 21 лютого, в північних, центральних і східних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура вдень 2°…5°, вночі -1°… 1°.

На Заході хмарна погода з проясненнями, повітря прогріється до 7° вдень, проте вночі синоптики прогнозую заморозки до -3°.

У південних регіонах також хмарно з проясненнями, проте в Херсонській та Запорізькій областях пройдуть дощі.

Температура вдень 5°…7°, вночі -1°…3°.

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая, преимущественно сухая погода.

Во вторник, 18 февраля, в западных и северных областях местами небольшой дождь. Температура днем 8°…10°, а ночью 1°…4°.

На Востоке и в центре страны будет облачная с прояснениями погода. Столбики термометров покажут 5°…9° днем, 1°….-5°.

Теплее всего будет в южных регионах – 8°…11° днем, -1°…3°.

В среду, 19 февраля, в Украине без осадков, ночью и утром на востоке и юге местами туман. На востоке также возможен гололед.

Ветер переменный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8 ° тепла, на юге и Прикарпатье до 11°.

В четверг, 20 февраля, в западных регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура днем 5°…7°, ночью 0°…2°.

На Севере и в Центре страны будет достаточно солнечная погода. Воздух прогреется до 7° днем и 2° ночью.

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В восточных и южных областях облачно с прояснениями, днем 3°-5°, ночью -1°-1°.

В пятницу, 21 февраля, в северных, центральных и восточных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура днем 2°…5°, ночью -1°…1°.

На Западе облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до 7 днем, однако ночью синоптики прогнозирую заморозки до -3°.

В южных регионах также облачно с прояснениями, однако в Херсонской и Запорожской областях пройдут дожди.

Температура днем 5°…7°, ночью -1°…3°.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на февраль 2020 года.