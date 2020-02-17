По церковному календарю 17 февраля верующие чтят память Благоверного князя Георгия Владимирского, Преподобного Кирилла Новоезерского, Преподобного Николая-исповедника, игумена Студийского, Преподобного Исидора Пелусиотского, Преподобного Авраамия и Коприя Печензких.
Также во всем мире отмечается День спонтанного проявления доброты.
В понедельник, 17 февраля, именины отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Борис, Екатерина, Кирилл.
Приметы на 17 февраля
- Ветви ели сгибаются вниз – к снегопаду. Если ветви смотрят вверх – день будет ясным.
- Лес вдали кажется черным – к теплу.
- Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы.
- Если в этот день вам приснилась птица – ждите хороших новостей.
- Если приснилась свинья – к тяжелым жизненным испытаниям.
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Что нельзя делать 17 февраля
Нельзя в этот день собираться в дальнюю дорогу. Но если возникла настоятельная причина, следует помолиться небесному покровителю этой даты.
17 февраля не рекомендуется стричься, обрезать ногти и мыться – к беде.
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