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Какой сегодня, 17 февраля, лунный день

17 февраля Луна пребывает в знаке Стрелец. Это 24 лунный день.

В этот период необходимо заняться карьерой и финансовыми делами. Лучше всего не затевать ничего нового, а заканчивать старые дела.

Луна находится в фазе убывающая Луна. Для этого периода свойственна вялость и мягкость.

Читайте: Календарь магнитных бурь в феврале 2020

В 24 лунный день рекомендуется больше времени проводить с близкими людьми.

Что можно делать в 24 лунные сутки:проводить деловые встречи.

Что категорически нельзя делать 17 февраля: начинать новые дела.

Напомним, Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.

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