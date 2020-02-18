Великий пост приурочен к главному событию в церковном календаре – Светлому Христову Воскресению. Он всегда начинается в разное время и продолжается 48 дней.
Является самым строгим и символизирует 40-дневный поход Иисуса Христа в пустыню, когда Спаситель ничего не ел и подвергался искушениям, а Страстная неделя – последние семь дней его жизни.
Пост перед Пасхой 2020 продолжается со 2 марта до 18 апреля. Календарь на каждый день для мирян поможет узнать, в какие дни и что можно есть, а также – когда можно отойти от строгих ограничений и позволить себе немного рыбы и вина.
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Великий пост 2020: календарь питания
Первая неделя: 2-8 марта
2 марта – очень строгий пост, можно только воду
3 марта – сухоядение (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб)
4 марта – сухоядение
5 марта – сухоядение
6 марта – сухоядение
7 марта – горячая пища с маслом
8 марта – горячая пища с маслом и немного вина
Вторая неделя: 9-15 марта
9 марта – сухоядение
10 марта – горячая пища без масла
11 марта – сухоядение
12 марта – горячая пища без масла
13 марта – сухоядение
14 марта – горячая пища с маслом
15 марта – горячая пища с маслом, вино
Третья неделя: 16-22 марта
16 марта – сухоядение
17 марта – горячая пища без масла
18 марта – сухоядение
19 марта – горячая пища без масла
20 марта – сухоядение
21 марта – горячая пища с маслом
22 марта – горячая пища с маслом, вино
Четвертая неделя: 23-29 марта
23 марта – сухоядение
24 марта – горячая пища без масла
25 марта – сухоядение
26 марта – горячая пища без масла
27 марта – сухоядение
28 марта – горячая пища с маслом
29 марта – горячая пища с маслом, немного вина
Пятая неделя: 30 марта – 5 апреля
30 марта – сухоядение (сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб)
31 марта – горячая пища без масла
1 апреля – сухоядение
2 апреля – горячая пища без масла
3 апреля – сухоядение
4 апреля – горячая пища с маслом
5 апреля – горячая пища с маслом, вино
Шестая неделя: 6-12 апреля
6 апреля – сухоядение
7 апреля, Благовещение – разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба
8 апреля – сухоядение
9 апреля – горячая пища без масла
10 апреля – сухоядение
11 апреля, Лазарева суббота – горячая пища с маслом
12 апреля, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – горячая пища с растительным маслом, вино и рыба
Седьмая (страстная) неделя: 13-19 апреля
13 апреля – сухоядение
14 апреля – горячая пища без масла
15 апреля – сухоядение
16 апреля – горячая пища без масла
17 апреля – полное воздержание от пищи, только вода
18 апреля, последний день Великого поста – сухоядение
19 апреля, Пасха или Светлое Христово Воскресение – разрешается любая пища.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.